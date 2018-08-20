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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:05 م
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10 قتلى فى زلازل جديدة فى جزيرة لومبوك الإندونيسية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:57 م
10 قتلى فى زلازل جديدة فى جزيرة لومبوك الإندونيسية زلزال اندونيسيا
أ ف ب
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ضربت زلازل جديدة تبلغ قوة أحدها 6,9 درجات جزيرة لومبوك السياحية الإندونيسية، متسببة بمقتل 10 أشخاص على الأقل وبحالة من الهلع بعد أسبوعين على هزتين أرضيتين أودتا بنحو 500 شخص.

وسجل علماء الزلازل أول هزة أرضية بلغت شدتها 6,3 درجات قبيل ظهر الأحد، وقد أدت إلى حوداث انزلاق للتربة. وبعد حوالى 12 ساعة تلتها هزة عنيفة أخرى بلغت قوتها 6,9 درجة ثم خمس هزات ارتدادية على الأقل، كما ذكر المعهد الأمريكى للجيوفيزياء.

وفي 5 أغسطس، تسبب زلزال بقوة 6,9 درجات بتدمير آلاف المساكن والمبانى فى لومبوك. وقتل أكثر من 460 شخصا فى هذه الكارثة وأصيب عشرات الألاف بجروح. وقبل أسبوع، أسفرت هزة أخرى عن 17 قتيلا فى الجزيرة.

وسقط قتلى فى زلزال مساء الأحد فى شرق جزيرة لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة، وهما قريبتان من مركز الزلزال.

 


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