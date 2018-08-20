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‏تخصيص 54 ساحة لصلاة عيد الأضحى بقليوب

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:46 م
‏تخصيص 54 ساحة لصلاة عيد الأضحى بقليوب ساحه صلاة العيد - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أعلن الشيخ موسى حسن موسى مدير أوقاف قليوب، عن تخصيص 54 ساحة لأداء صلاة العيد بجميع أنحاء قليوب تسهيلا على المواطنين أداء الصلاة بسهولة ويسر.

وأوضح أن الإدارة تخيرت أفضل دعاتها من المشهود لهم بالكفاءة والعلم الغزير والقدرة على التواصل مع الجماهير للاحتفال معهم بهذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية، مؤكدا أن الإدارة شددت على الأئمة والعاملين على هذه الساحات بذل أقصى الجهد وتوفير كافة السبل لضمان أداء الصلاة. 

وأشار إلى تشكيل لجنة من القيادات الدينية بالإدارة برئاسته وعضوية مفتشى الإدارة لمتابعة الساحات والتأكد من انتظام العمل بها وسرعة حل أية مشاكل طارئة‏.

 

 

 


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