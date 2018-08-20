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‏السيسى موجها التحية للشعب: نشكر الله على تلك الأيام وندعوه أن ننعم بالأمان

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:27 م
‏السيسى موجها التحية للشعب: نشكر الله على تلك الأيام وندعوه أن ننعم بالأمان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إننا نشكر الله على تلك الأيام المباركة وندعوه أن ننعم جميعنا بالأمان والخير والبركة.
 
 
ووجه السيسى التحية إلى الشعب المصرى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا " كل عام والجميع بألف خير".
 
السيسي
السيسي

 


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السيسي

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

انس

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كل سنه وانت طيب وبخير وصحه وسعادة يا ريسنا مع اطيب واغلي الامنيات لك ولجميع الأسرة الكريمة بالخير والصحه والسعادة واليمن والبركات وأن يظل الأمن والأمان يرفرف على مصرنا الحبيبة وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ويعيش لنا السيسي حبيب الشعب

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