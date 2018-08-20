‏السيسى موجها التحية للشعب: نشكر الله على تلك الأيام وندعوه أن ننعم بالأمان

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إننا نشكر الله على تلك الأيام المباركة وندعوه أن ننعم جميعنا بالأمان والخير والبركة.

ووجه السيسى التحية إلى الشعب المصرى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا " كل عام والجميع بألف خير".