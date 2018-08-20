‏السيسى موجها التحية للشعب: نشكر الله على تلك الأيام وندعوه أن ننعم بالأمان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إننا نشكر الله على تلك الأيام المباركة وندعوه أن ننعم جميعنا بالأمان والخير والبركة.
ووجه السيسى التحية إلى الشعب المصرى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا " كل عام والجميع بألف خير".
السيسي
إضافة تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
انس
بمناسبة عيد الأضحى المبارك
كل سنه وانت طيب وبخير وصحه وسعادة يا ريسنا مع اطيب واغلي الامنيات لك ولجميع الأسرة الكريمة بالخير والصحه والسعادة واليمن والبركات وأن يظل الأمن والأمان يرفرف على مصرنا الحبيبة وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ويعيش لنا السيسي حبيب الشعب