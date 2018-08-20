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الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:30 م
خالد صلاح
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وول ستريت تغلق مرتفعة وسط تفاؤل بشأن مباحثات تجارية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:00 م
وول ستريت تغلق مرتفعة وسط تفاؤل بشأن مباحثات تجارية بورصة وول ستريت
رويترز
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية الرئيسية في ختام تعاملات اليوم الاثنين مع تلقي الأسهم الحساسة للتجارة في قطاعات الصناعة والطاقة والمواد دعما من التفاؤل بشأن مباحثات بين الولايات المتحدة والصين.

 

لكن الأسهم تراجعت من أعلى مستوى سجلته خلال الجلسة قبل دقائق من الإغلاق بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكى) لرفعه أسعار الفائدة.

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 89.37 نقطة، أو ما يعادل 0.35 %، إلى 25758.69 نقطة.

 

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.92 نقطة، أو 0.24 %، إلى 2857.05 نقطة.

 


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