وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: توفير جميع الأمصال بالمستشفيات وقوافل علاجية بالحدائق

القليوبية - نيفين طه

قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن أرصدة الأمصال والتطعيمات كافية استعدادا لعيد الاضحى المبارك، موضحا أنه اجتمع مع الفريق الصحى بالمديرية و تم تحديد الرصيد الاستراتيجى لكافة التطعيمات والأمصال لتحريكه وإمداده فى حالة حدوث أى طارىء، ومتابعة المجازر والمذابح وتداول الأغذية ومراقبتها وتكثيف المرور على المحلات والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم و محلات الجزارة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، خلال تصريحات صحفية له، أنه سيتم تكثيف جمع عينات مياه الشرب على مستوى المحافظة وخاصة اماكن تجمع المواطنين فى الأماكن العامة فى الحدائق والمتنزهات يوميا فى العيد لضمان صحة أفضل للمواطنين والحد من انتشار الأمراض.

وأضاف الطباخ، أن هناك لجان متابعه من الرعاية الأساسية لمتابعة العيادات فى المراكز الطبية والوحدات الصحية للتصدى لأى حدث طاريء يعكر صفو العيد للمواطنين بحيث تتم الخدمة الطبية موصولة دون انقطاع فى عيادات طب الأسرة المختلفة بالإضافة إلى الدفع بسيارتين من القوافل العلاجية تنتشر فى حدائق ومتنزهات مدينة القناطر حيث أن لها وضع خاص سياحيا فى مثل هذه المناسبات لوجود حدائق بها.