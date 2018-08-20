video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: توفير جميع الأمصال بالمستشفيات وقوافل علاجية بالحدائق

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:28 م
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: توفير جميع الأمصال بالمستشفيات وقوافل علاجية بالحدائق الدكتور حمدى الطباخ
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن أرصدة الأمصال والتطعيمات كافية استعدادا لعيد الاضحى المبارك، موضحا أنه اجتمع مع الفريق الصحى بالمديرية و تم تحديد الرصيد الاستراتيجى لكافة التطعيمات  والأمصال لتحريكه وإمداده فى حالة حدوث أى طارىء،  ومتابعة المجازر والمذابح وتداول الأغذية ومراقبتها وتكثيف المرور على المحلات والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم و محلات الجزارة.

 وأشار  وكيل وزارة الصحة، خلال تصريحات صحفية له، أنه سيتم تكثيف جمع عينات مياه الشرب على مستوى المحافظة وخاصة اماكن تجمع المواطنين فى الأماكن العامة فى الحدائق والمتنزهات يوميا فى العيد لضمان صحة أفضل للمواطنين والحد من انتشار الأمراض.

وأضاف الطباخ، أن هناك لجان متابعه من الرعاية الأساسية لمتابعة العيادات فى المراكز الطبية والوحدات الصحية للتصدى لأى حدث طاريء يعكر صفو العيد للمواطنين بحيث تتم الخدمة الطبية موصولة دون انقطاع فى عيادات طب الأسرة المختلفة بالإضافة إلى الدفع بسيارتين من القوافل العلاجية تنتشر فى حدائق ومتنزهات مدينة القناطر حيث أن لها وضع خاص سياحيا فى مثل هذه المناسبات لوجود حدائق بها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو بانجو فى القليوبية

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة