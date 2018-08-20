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وزير خارجية أمريكا يهنئ المسلمين حول العالم بعيد الأضحى: عيد مبارك

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:46 م
وزير خارجية أمريكا يهنئ المسلمين حول العالم بعيد الأضحى: عيد مبارك مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتب أيمن رمضان
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وجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى رسالة تهنئة للشعوب العربية والإسلامية حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لـ"بومبيو" الذى هنأ فيه المسلمين.

وقال وزير الخارجية الأمريكى: "أتمنى لجميع المسلمين عيد أضحى مبارك بمناسبة انتهاء مناسك الحج، إذ تعد هذه المناسبة وقتا للتأمل والصلاة، حين يجتمع المسلمون من جميع أنحاء العالم مع الأهل والأصدقاء بروح يملؤها السلام والرحمة".

وتابع:"ويواصل المسلمون فى هذا العيد القيام بأعمال الخير وتوزيع الأضاحى على المحتاجين، مما يدل على أهمية الكرم فى عقيدتهم"،لافتاً إلى أن أعمال الإحسان هى مثال للجميع.

واستكمل حديثه قائلاً: "أود مرة أخرى أن أتقدم بأحر التهانى لأصدقائنا وشركائنا وحلفائنا فى جميع أنحاء العالم ممن يحتفلون بهذه المناسبة، كما أننى وبالنيابة عن وزارة الخارجية أتمنى للجميع عيدا مباركا".

 


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