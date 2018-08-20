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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:27 م
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وزير النقل يعلن وجود أماكن شاغرة فى القطارات حتى الآن

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:22 م
وزير النقل يعلن وجود أماكن شاغرة فى القطارات حتى الآن جانب من جولة وزير النقل فى القطارات
كتب مدحت وهبة ورضا حبيشى
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تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، منذ قليل، محطة مصر للسكة الحديد للإطمئنان على توافر مقاعد بالقطارات للمواطنين، وحرص الوزير على استقلال بعض القطارات والحديث مع الركاب للتأكد من توفير مقاعد لهم.

وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على توفير أوجه الراحة للمواطنين خلال استقلال القطارات ومازال هناك أماكن شاغرة وتذاكر للقطارات حتى الآن، لافتا إلى أنه يتم إذاعة توافر التذاكر بميكروفونات المحطة حتى يكون لدى المواطنين معرفة بتوافر التذاكر الخاصة بحجوزات عيد الأضحى.





 


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