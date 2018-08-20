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وزير النفط الايرانى: "توتال" الفرنسية غادرت إيران رسميا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:39 ص
وزير النفط الايرانى: "توتال" الفرنسية غادرت إيران رسميا شركة توتال
أ ف ب
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أعلن وزير النفط الإيرانى بيجان نمدار زنقانه الاثنين أن شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" انسحبت رسميا من مشروع بمليارات الدولارات فى إيران فى اعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

 

وقال زنقانه فى تصريحات لوكالة الانباء الخاصة بوزارة النفط أن "توتال انسحبت رسميا من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبى. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد"

 

وكان إسحاق جهانجيرى نائب الرئيس الإيرانى، قال فى تصريحات سابقة لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن الجمهورية الإسلامية ستقاوم الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية بالاعتماد على النفط وموارد طبيعية أخرى.

 


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