وزير النفط الايرانى: "توتال" الفرنسية غادرت إيران رسميا

أ ف ب

أعلن وزير النفط الإيرانى بيجان نمدار زنقانه الاثنين أن شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" انسحبت رسميا من مشروع بمليارات الدولارات فى إيران فى اعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وقال زنقانه فى تصريحات لوكالة الانباء الخاصة بوزارة النفط أن "توتال انسحبت رسميا من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبى. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد"