وزير القوى العاملة يوجه رسالة للشباب الباحثين عن فرصة عمل.. تعرف عليها

كتب محمود راغب

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موجها التهنئة أيضا لعمال مصر قائلا:"بطلب منكم دائما تكونوا داعمين العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، قائلا :"مصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها وهذا لن يأتى بدون زيادة الإنتاج ".

ووجه وزير القوى العاملة رسالة للشباب الباحثين عن فرصة عمل قائلا :"بندعو كل الشباب بعد العيد لفرصة تدريب تتيح له فرص عمل جديدة أو فرصة مشروع ضمن المشروعات الصغيرة وبابنا مفتوح لكل الشباب ".