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الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:10 ص
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وزير الدفاع اللبنانى يبحث مع وزير برازيلى تعزيز التعاون العسكرى والدفاعي

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:00 ص
وزير الدفاع اللبنانى يبحث مع وزير برازيلى تعزيز التعاون العسكرى والدفاعي يعقوب الصراف وزير الدفاع اللبنانى
بيروت أ ش أ
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أجرى وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، مباحثات مع وزير الدولة البرازيلى للشئون الاستراتيجية حسين كالوت والوفد المرافق له، ظهر الأحد بمقر وزارة الدفاع، تناولت آليات تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى المجالين العسكرى والدفاعي.

وجرى خلال الاجتماع بحث برامج التدريب وتبادل الخبرات العسكرية بين لبنان والبرازيل، وسبل دعم القوات البحرية اللبنانية، ومسألة نزع الألغام.

واتفق الجانبان على إجراء جولة أخرى تستكمل فيها المحادثات التى تستهدف توطيد التعاون بينهما، تمهيدا للزيارة المرتقبة للرئيس البرازيلى ميشال تامر إلى لبنان خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل، والتى ستشهد توقيع اتفاق تعاون مع وزارة الدفاع اللبنانية.

 


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