وزير الدفاع الروسى: مناورات (الشرق-2018) حدث غير مسبوق

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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن مناورات (الشرق-2018) ستكون حدثا غير مسبوق من حيث النطاق، إضافة إلى مشاركة الجيشين الصينى المنغولى فيها.

وأكد وزير الدفاع الروسى أن هذه المناورات هى الأكبر منذ مناورات (الغرب-81) لتدريب القوات المسلحة، التى أصبحت مناورات دولية، مشيرا إلى أنها تملك نطاقا غير مسبوق من حيث المساحة والإدارات العسكرية المشاركة فيها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ولفت وزير الدفاع الروسى إلى أن مناورات (الشرق-2018) سيتم تنظيمها فى شهر سبتمبر المقبل.

وقال شويجو "ستشارك المنطقتان العسكريتان الشرقية والمركزية والأسطول الشمالى وقوات الإنزال الجوية والطائرات بعيدة المدى وطائرات النقل العسكرى فى تلك المناورات. كما ستشارك وحدات القيادة والتحكم فى جيش التحرير الشعبى الصينى والقوات المسلحة المنغولية".