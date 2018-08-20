وزير الخارجية الإيرانى يتهم الولايات المتحدة بإدمان العقوبات

أ ف ب

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، فى مقابلة مع محطة "سى إن إن" إن الولايات المتحدة "مريضة بإدمان فرض العقوبات".

وقال ظريف فى تصريح للمحطة الأمريكية الأحد "أعتقد ان هناك مرضا فى الولايات المتحدة هو الإدمان على العقوبات".

وأضاف "حتى خلال إدارة أوباما، ركزت الولايات المتحدة أكثر على إبقاء العقوبات التى لم ترفعها بدلاً من تنفيذ التزاماتها بموجب العقوبات التى رفعتها".

وهذه أول مقابلة يجريها ظريف مع وسيلة إعلام غربية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى مايو من الاتفاق النووى الموقع فى 2015 وإعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران دخل القسم الأول منها حيز التنفيذ فى وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ظريف "شعرنا أن الولايات المتحدة تعلمت أنه على الأقل فيما يتعلق بإيران، فإن العقوبات تؤدى إلى صعوبات اقتصادية ولكنها لا تعطي النتائج السياسية التى كانوا يتوخونها".