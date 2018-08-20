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وزير التنمية المحلية: إنشاء 18 وحدة لحقوق الانسان بالمحافظات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:47 ص
وزير التنمية المحلية: إنشاء 18 وحدة لحقوق الانسان بالمحافظات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز
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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انه تم إنشاء 18 وحدة لحقوق الانسان بمحافظات القليوبية والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الاحمر والأقصر ويتم خلال الأيام القليلة القادمة استكمال إنشاء الوحدات فى باقى المحافظات وذلك لتفعيل منظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار سعى الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتفعيل منظومة الشكاوى الموحدة.

وقال وزير التنمية المحلية فى بيان إن الوحدات تختص ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون، كما تقوم كل وحدة بإعداد خطة لتعزيز حقوق الانسان على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذ التوصيات فى هذا الشأن ووضع خطة سنوية للتدريب فى مجال حقوق الانسان .

وأكد الوزير أن الاهتمام بمصلحة المواطن يأتى على رأس أولويات الوزارة موضحاً أن قرار إنشاء وحدات حقوق الانسان فى مختلف المحافظات سيسهم بشكل كبير وقوى فى سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها وسييسر على المواطنين اللجوء إليها عند التعرض لأى مشكلة، مشدداً على أنه ستكون هناك رقابة على هذه الوحدات من جانب الوزارة وسيتم محاسبة المقصرين فى حل مشكلات المواطنين أو يتباطئ فى حلها وذلك تعزيزاً لاحترام حقوق المواطنين .

جدير بالذكر انه سبق أن أصدر وزير التنمية المحلية قراراً بإنشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام ، وتختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان .

 

 


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