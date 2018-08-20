وزيرة الصحة تعلن توفير المخزون الاستراتييجى من أدوية الطوارئ بالمستشفيات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توفير المخزون الإستراتيجى من أدوية الطوارئ والأدوية الحيوية بالإضافة إلى أكياس الدم مشيرة إلى أنه سيتم تزويد جميع المستشفيات الجامعية باحتياجاتها من أدوية الطوارئ، وأكياس الدم حتى المستشفيات الخاصة.
وقالت وزيرة الصحة فى اجتماعها اليوم بأعضاء غرفة الأزمات بالوزارة فى إطار متابعة تطبيق خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى بالجمهورية أن جميع المستشفيات فى ربوع مصر تقدم الخدمات الصحية للمواطنين ولا أحد يعمل منفردا مضيفة أنه يوجد فرق للمرور على المستشفيات للتأكد من تطبيقها للخطة وتوفير كل الخدمات للمرضى.
وأوضحت هالة زايد توفير خط ساخن لتوفير نواقص الأدوية طوال فترة أجازة عيد الأضحى، خاصة الأنسولين وأدوية مذيبات الجلطات وشددت وزيرة الصحة على عمل الخط الساخن 137 الخاص بالطوارئ.
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