وزيرة الصحة تعلن توفير المخزون الاستراتييجى من أدوية الطوارئ بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توفير المخزون الإستراتيجى من أدوية الطوارئ والأدوية الحيوية بالإضافة إلى أكياس الدم مشيرة إلى أنه سيتم تزويد جميع المستشفيات الجامعية باحتياجاتها من أدوية الطوارئ، وأكياس الدم حتى المستشفيات الخاصة.