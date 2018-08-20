وزيرة الصحة تراجع خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى وتتفقد هيئة الإسعاف

كتب وليد عبد السلام

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا فى غرفة أزمات الوزارة لمراجعة خطة تأمين احتفالات الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك.

وركزت الوزيرة خلال الاجتماع، على انتشار فرق الانتشار السريع وسيارات الإسعاف بالمحافظات، خاصةً محافظات الصعيد، لمواجهة أى طارئ قد يحدث خلال العيد.

ووجهت الوزيرة، بضرورة توفير نواقص الأدوية من خلال خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية، مع عرض إدارة الصيدلة تقرير عن نواقص الأدوية، كما راجعت تجهيزات مستشفيات الإحالة التي يتم إخلاء بها أية حالات طبية فى الأزمات أو الحوادث، وحالة الأجهزة فيها مثل أجهزة الأشعة، وأسرة الرعاية المركزة والحضانات.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد لـ"الدرجة القصوى" بدءً من اليوم حتى نهاية الاحتفالات لجميع المستشفيات التابعة للوزارة، وهيئتها، وذلك حتى انتهاء العيد مشيرة الى أن خطة التأمين الطبي تتضمن ساحات صلاة العيد، والمصايف، والمتنزهات، والفنادق بالإضافة إلى رفع الاستعداد بجميع المستشفيات، وأقسام الطوارئ، والمستشفيات المحيطة بالميادين العامة، والحدائق، والمتنزهات العامة، ومستخدمي الطرق السريعة خاصةً طرق "القاهرة – إسكندرية الزراعي"، و"القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، و"الإسكندرية- مرسي مطروح"، و"السويس – العين السخنة"، و"السويس- الإسماعيلية- بورسعيد"، و"القاهرة – العين السخنة"، و"السويس- جنوب سيناء"، و"العين السخنة – البحر الأحمر"، والطرق الرئيسية، والفرعية المؤدية لمحافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط.

وأوضحت "زايد" أنه تم تحديد 72 مستشفى في كل محافظات الجمهورية للاخلاء الطارئ في أية حوادث، مع وقف جميع الاجازات خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للفرق الطبية للمحافظات للعمل كفرق انتشار سريع، مع زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ للضعف، وتأجيل دخول العمليات الجراحية غير العاجلة لحين انتهاء فترة رفع الاستعداد.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من الإخلاء الطبى لـ 30% من أسرة المستشفيات فى تخصصات الجراحة العامة، والعظام، والرعايات المركزة، والحروق موضحةً أن غرفة الازمات بالوزارة ستنعقد طوال أيام رفع درجة الاستعداد بحضور كل القطاعات والهيئات المعنية بالحدث فى الوزارة، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن برقم (137) للخدمات الطارئة.

وأضافت إلى أنها اطمأنت على جاهزية مستشفيات الحميات، والتأمين الصحى، ومراكز السموم، وبنوك الدم ،وتوافر الأمصال، والتطعيمات، مع تكثيف حملات الرقابة على الأغذية فى مختلف المحافظات.

ووجهت "زايد" الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، بالتنسيق مع جميع مستشفيات الجامعة فى كل محافظات الجمهورية، مع توفير أى احتياجات تنقصهم من أدوية، ومستلزمات طبية، ومحاليل، خاصةً فى مستشفيات الصعيد.

وفى سياق متصل تفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم، مقر هيئة الإسعاف المصرية بالقاهرة، يرافقها الدكتور أحمد الانصارى رئيس الهيئة، وذلك لمراجعة انتشار سيارات الاسعاف وجاهزيتها على الطرق السريعة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن منظومة الإسعاف منظومة شابة بقيادة شابة وتقوم بتطوير نفسها بطاقة متجددة ويتفاعل معها المواطن بصورة مُرضية، مشيدة بسرعة ويقظة رجال الإسعاف فى إنقاذ ونقل المرضى إلى المستشفيات.

وحرصت وزيرة الصحة على تفقد غرفة عمليات الإسعاف المركزية، مشيرة إلى أن الوزارة جميعاً تتحمل مسئولية تأمين المواطنين خلال عيد الأضحى.

جدير بالذكر انه تم وضع خطة شاملة للتأمين الطبى للاحتفال بعيد الاضحى المبارك تشمل الدفع 2952 سيارة اسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، وانعقاد غرفة الازمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة.