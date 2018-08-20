وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين بمطروح لمتابعة خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى العلمين، بمحافظة مطروح، وذلك للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى على أكمل وجه.

اطمأنت "زايد" على توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية بالمستشفى وخصوصاً بأقسام الرعاية المركزة والطوارئ، موجهةً الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين على جهدهم وعملهم.

كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، الحالة المرضية للمرضى في قسم الطوارئ والاستقبال، وغرف الرعاية المركزة، بالاضافة الى تفقدها مدى جاهزية غرف العمليات لاستقبال حالات الطوارئ، والاطمئنان على تواجد كافة الفريق الطبي بالمستشفى.

كما التقت وزيرة الصحة والسكان بإحدى أعضاء مجلس النواب والتي ترافق إحدى المرضى للعلاج بالمستشفى وذلك لتلقي الخدمة الطبية والرعاية اللازمة، وأشادت النائبة بالخدمة اللائقة وحسن المعاملة وتقديم كافة سبل الراحة والرعاية.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، بعلاج أحد الأطباء بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية بالقرب من محل إقامته على نفقة الدولة، وهو من العاملين بمستشفى العلمين، والذي يعاني من مرض الفشل الكلوي، بالاضافة الى صرف كامل مستحقاته المالية وتقديم كافة الدعم له.

وتعد هذه المستشفى أحد مراكز تلقي حالات الإصابة وحوادث الطرق وإحدى مستشفيات منظومة الإحالة، لكونها تقع على طريق الاسكندرية مطروح، حيث انها تستقبل أعداد كبيرة من اصابات حوادث الطرق والحالات الصعبة من المستوى الثالث في كافة التخصصات الطبية.

الجدير بالذكر ان وزيرة الصحة والسكان تفقدت صباح اليوم غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، ثم غرفة العمليات بهيئة الإسعاف المصرية، ثم مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك على أرض الواقع.