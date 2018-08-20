video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين بمطروح لمتابعة خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:38 م
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين بمطروح لمتابعة خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى العلمين، بمحافظة مطروح، وذلك للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى على أكمل وجه.
 
اطمأنت "زايد" على توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية بالمستشفى وخصوصاً بأقسام الرعاية المركزة والطوارئ، موجهةً الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين على جهدهم وعملهم.
 
كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، الحالة المرضية للمرضى في قسم الطوارئ والاستقبال، وغرف الرعاية المركزة، بالاضافة الى تفقدها مدى جاهزية غرف العمليات لاستقبال حالات الطوارئ، والاطمئنان على تواجد كافة الفريق الطبي بالمستشفى.
 
كما التقت وزيرة الصحة والسكان بإحدى أعضاء مجلس النواب والتي ترافق إحدى المرضى للعلاج بالمستشفى وذلك لتلقي الخدمة الطبية والرعاية اللازمة، وأشادت النائبة بالخدمة اللائقة وحسن المعاملة وتقديم كافة سبل الراحة والرعاية.
 
ووجهت وزيرة الصحة والسكان، بعلاج أحد الأطباء بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية بالقرب من محل إقامته على نفقة الدولة، وهو من العاملين بمستشفى العلمين، والذي يعاني من مرض الفشل الكلوي، بالاضافة الى صرف كامل مستحقاته المالية وتقديم كافة الدعم له.
 
وتعد هذه المستشفى أحد مراكز تلقي حالات الإصابة وحوادث الطرق وإحدى مستشفيات منظومة الإحالة، لكونها تقع على طريق الاسكندرية مطروح، حيث انها تستقبل أعداد كبيرة من اصابات حوادث الطرق والحالات الصعبة من المستوى الثالث في كافة التخصصات الطبية.
 
الجدير بالذكر ان وزيرة الصحة والسكان تفقدت صباح اليوم غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، ثم غرفة العمليات بهيئة الإسعاف المصرية، ثم مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك على أرض الواقع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى يوم عرفة.."الصحة" تطلق تحذيراتها للحجاج لحمايتهم من الأمراض المعدية.. ابتعدوا عن الزحام وارتدوا الكمامات وتناولوا الأطعمة طازجة ولا تتعرضوا للشمس.. وكارت لكل حاج لمتابعة حالته بعد المناسك منعا للأوبئة

وزيرة الصحة: نسقنا مع وزارة الزراعة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى

وزيرة الصحة

مستشفى العلمين

مطروح

التأمين الطبي

عيد الأضحى المبارك




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة