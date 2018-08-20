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الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:50 م
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وزارة الصحة السعودية تصعد 420 حاج مريض لمشعر عرفات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:36 م
وزارة الصحة السعودية تصعد 420 حاج مريض لمشعر عرفات سيارات الاسعاف السعودية
أ ش أ
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صعدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، 420 حاجاً مقيمين في مستشفيات مكة المكرمة والمدينة وجدة، إلى مشعر عرفات، مؤكدة حرصها على أن يتم جميع الحجاج أداء فريضة الحج ومن بينهم المرضى المقيمون في المستشفيات.
 
وأوضحت الوزارة، أنه تم تجهيز سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، مدعمة بأطباء متخصصين لتصعيد الحجاج المرضى لتمكينهم من أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن القوافل الطبية التى انطلقت من جميع مستشفيات مكة المكرمة بلغ عدد المصعدين بها من مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى (390) مريضاً، وذلك عبر أسطول متكامل من الحافلات المجهزة وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى (30) مريضاً من المدينة المنورة عبر (68) سيارة إسعاف، لافتة إلى أنه يصحب كل مريض يتم تصعيده طبيب وممرضة لمتابعة حالته الصحية أثناء الوقوف بعرفة.

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