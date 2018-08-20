وزارة الأوقاف تنظم 5813 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

كتب كريم كشك

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعمل على تنظيم وإعداد الساحات الخاصة بصلاة العيد، من العاملين بالأوقاف، بالتنسيق مع المحليات والجهات المعنية المختصة بسائر محافظات الجمهورية.

وأوضح طايع، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أمس الأحد، أن الوزارة أعدت 5813 ساحة لصلاة العيد، على مستوى المدن والقرى فى جميع محافظات الجمهورية، واستعانت بأكثر من 10 آلاف إمام من أئمة الأوقاف الأصليين، أو خطبائها المجازين، أى من يحملون تراخيص خطبة الجمعة.

وأكد طايع، على منع أية شعارات أو لافتات، تبرز أنشطتها أو أدوارها المجتمعية، خلال صلاة العيد، لغير مؤسسات الدولة، والمتمثلة فى وزارة الأوقاف.

وأجاب طايع، عن إعطاء السلفيين تصاريح للخطابة بصلاة عيد الأضحى المبارك، قائلًا: "نحن لا نتعامل مع أى كيانات موازية لوزارة الأوقاف، ولدينا أئمة بضوابط معينة، وشروط معينة من قبل الأوقاف ومن تنطبق عليه الشروط يحصل على الترخيص".