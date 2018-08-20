وزارة الأوقاف تشكل غرفة عمليات لإدارة 6 آلاف ساحة صلاة فى عيد الأضحى

كتب - إسماعيل رفعت

تباشر وزارة الأوقاف، عملها فى عيد الأضحى حيث شكلت غرفة عمليات لمتابعة العمل بالعيد ومتابعة ساحات العيد وبعثة حج الوزارة، وعمل الواعظات، وبيع صكوك الأضاحى.

وحددت وزارة الأوقاف عدد ساحات عيد الأضحى المبارك بـ5813 ساحة، حيث بلغ عدد ساحات العيد بمحافظة القاهرة 453 ساحة، ومحافظة الجيزة 472، جنوب سيناء 68، الفيوم 160، بنى سويف 135، المنيا 157، أسيوط 122، سوهاج 209، قنا 98، الأقصر 49، أسوان 95، الوادى الجديد 53، البحر الأحمر 100.

كما حددت وزارة الأوقاف عدد ساحات العيد بمحافظات الإسكندرية 537، ومرسى مطروح 78، البحيرة 331، الغربية 361، كفر الشيخ 359، المنوفية 387، القليوبية 432، دمياط 64، بورسعيد 9، الإسماعيلية 61، السويس 66، الدقهلية 489، الشرقية 432، شمال سيناء 36.

قال الشيخ جابر طايع المتحدث الرسمى باسم الأوقاف، إن الوزارة سوف تباشر عملها فى العيد كالمعتاد بأداء منضبط.

وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع"، أن الأوقاف حددت أمامين لكل رئيس واحتياطى لكل ساحة لمنع الدخلاء من الاقتراب منها.

وأوضح طايع، أن غرفة العمليات تتابع عمل جمع الصكوك وبعثة الحج، وساحات العيد وعمل الواعظات فى العيد.

من جانبه أكد الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس بعثة حج الأوقاف، أن أئمة الأوقاف المرافقين لبعثة الحج يتابعون عملهم بجد.

وأضاف ياسين، لـ"اليوم السابع"، أن البعثة تقوم بوعظ الحجاج وافتائهم وشرح فقه الحج والعمرة وفقه المراة، وترسل تقريرا يوميا للوزارة بالفعاليات.

فيما وجهت وزارة الأوقاف الشكر لكل من تبرعوا لشراء صكوك الأضاحى، حيث بلغت حصيلة الصكوك حتى تاريخه أكثر من 25 مليون جنيه، وما زال قبول التبرع مستمرًا إلى ثالث أيام النحر يوم الخميس 23 / 8 / 2018م.

وقالت الوزارة إنه سيتم الذبح على الطريقة الشرعية وفى الوقت الشرعى للذبح، ويجرى إعداد قوائم المستحقين فى المناطق الأكثر احتياجًا للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت الوزارة أنها ستعلن فى حينه عن مناطق التوزيع وكميات اللحوم الموزعة، وأعداد من يتم التوزيع عليهم بكل محافظة، مع تحرى الدقة فى الأكثر احتياجًا.