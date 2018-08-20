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نيابة طوخ تأمر بحضور عروس هربت بعد زواجها بأسبوع واستدعاء والدها

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:02 ص
نيابة طوخ تأمر بحضور عروس هربت بعد زواجها بأسبوع واستدعاء والدها مديرية أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، بطلب حضور عروس قاصر  تركت بيت الزوجية بعد أسبوع من الزواج، وعرض والدها على النيابة العامة برفقة تحريات المباحث. 
 
 
كان قد تلقى العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ، بلاغا من "م ب ج" 37 سنة خليجى، بهروب زوجته من الشقة.
 
وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وتوصلت تحريات اللواء علاء فاروق مدير المباحث إلى أن الخليجى تزوج الفتاه "س" 17 عاما، عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر تم زواجه منها عرفيا، بعد أن قام بدفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها وقام باستئجار شقة لها فى منطقة الفلل بمدينة بنها، وفى الصباحية هربت الفتاة من الشقة فذهب إلى والدها لسؤاله عنها، فقال المزارع له إنها لم تأت إليه، فتوجه الزوج إلى مركز الشرطة وحرر محضر رقم 10979 إدارى ضد الوالد والعروس. 
 
 
 

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