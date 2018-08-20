نقابة البيطريين تصرف 3 دفعات لأعضاء صندوق التكافل الاجتماعى بقيمة 3 ملايين جنيه

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمين صندوق التكافل الاجتماعى، إنه سوف يتم الإعلان قريبا عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لأعضاء الصندوق، هذا العام لكل الحالات التى تقدمت للصندوق حتى 20 يوليو الماضى، ليصبح إجمالى ما تم اعتماد صرفه بما فيه الدفعه الثالثة 3 ملايين جنيه.

وأوضح شفيق، أنه لم يتم الدعوة لجمعية عمومية خاصة بأعضاء صندوق التكافل فقط من تاريخ تأسيسه فى 1992، وحتى تاريخه، لأنه أحد الأنشطة الاجتماعية للنقابة، وليس صندوق مستقل مسجل فى هيئة الرقابة وبالتالى جمعيته العمومية هى مجلس النقابة، لافتا إلى أنه لتسجيل الصندوق فى الهيئة وعمل شخصية اعتبارية له، يحتاج ذلك إلى دراسة إكتوارية، والتى تحتاج إلى تفعيل توصيات الجهاز المركزى وتوحيد القواعد والنظم .

وأشار إلى أن قرار زيادة منحة التكافل إلى 13 ألف جنيه بدل 10 آلاف جنيه، هو مجلس نقابة عام 2003 بعد توصية الخبير الاكتوارى، بعد مطالبته بزيادة الاشتراكات فى عام 2013 لاستمرار الصندوق بالايفاء بالتزاماته، لافتا إلى أنه نتيجة للازدواجية فى المعايير، أصبح القرار العادل طبقا للخبير الاكتوارى والجهاز المركزى، أن من يدفع اشتراك على القسط القديم يحصل على ميزة التكافل القديمة 10 آلاف جنيه، ومن يدفع الاشتراك الجديد يحصل على 13 ألف جنيه، مضيفا: ولو عضو توفى وبيدفع القسط القديم يحصل على 7500 جنيه، ولو بيدفع القسط الجديد ياخد 9500 جنيه فى حالة الوفاة".

وأكد أنه لتوحيد أسس المحاسبية عند إعداد الدراسة، لابد من تطبيق جدول الاشتراكات الموحد لجميع الأطباء المشتركين فى الصندوق بدءا من عام 2018، موضحا أن الصندوق به ١٢ مليون جنيه وديعة، وقيمة الاشتراكات السنوية تقدر من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ ألف سنويا، لافتا إلى وجود تناقص بها، حيث كان هناك اعتقاد بأن الخصم من الراتب هو المصدر الرئيسى للاشتراكات السنوية، إلا أنه تم اكتشاف أنها لا تزيد عن ٣٠% من جملة الاشتراكات.

وتابع: أن عائد الوديعة ما يقرب من ٢مليون جنيه سنويا، فى حين أن التزامات الصندوق حوالى ٣ مليون جنيه سنويا، فى ظل تزايد الالتزامات وانخفاض الاشتراكات لخروج الأعضاء على المعاش، موضحا أن الصندوق مقيد به ما يقرب من ٢٥ ألف طبيب بيطرى بملفاتهم، من بينهم ٧ آلاف طبيب فقط منتظم فى السداد، وهو مايحرم الصندوق من الاستفادة من استثمار تلك الأموال، مشيرا إلى أن ذلك نتج عنه عجز قدره ٢١ مليون جنيه، واكتوارى ٣٥ مليون جنيه.

وأكد أن هناك حزمة من الإجراءات الجديدة، لتسجيل الصندوق ورفع ميزة التكافل وتوفيق الأوضاع والتسوية وفتح القيد الجديد، وسيتم عقد اجتماع موسع لسرد الحقائق مع أعضاء الصندوق على نحو يضمن استدامة صندوق تكافل اجتماعى، برئاسة الدكتور حمدى شاكر مدير الصندوق التكافلى.