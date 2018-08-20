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نقابات الشرطة بفرنسا تصف منطقة جرونوبل بـ "شيكاغو" لكثرة الجرائم

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:25 م
نقابات الشرطة بفرنسا تصف منطقة جرونوبل بـ "شيكاغو" لكثرة الجرائم الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قال الاتحاد الوطنى لنقابات الشرطة الفرنسية، إن الحالة الأمنية فى مدينة جرونوبل الفرنسية يعتبر كارثى وفقا للتقارير الأمنية التابعة لإدارات التفتيش، ووصف الاتحاد الوطنى للشرطة تلك المدينة بـ"شيكاغو الفرنسية"، على الرغم من أن وزير الداخلية يسكن على بعد كيلومترات قليلة منها.

وووفقا لصحيفة "20 مينوت" الفرنسية، قالت نقابات الشرطة إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع بنسبة 63% فى عدد الجنح، خاصة آخر خمسة عشر يوما وقعت العديد من الاعتداءات أهمها عمليات الطعن والسطو المسلح باستخدام الأسلحة النارية.

وأضاف تقرير نقابات الشرطة الفرنسية، أن المثير للقلق هو تورط من هم دون الـ16 عام فى تلك الجرائم.

 

 


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