موسكو: المشروع الروسى- الهندى لبناء الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة مجمد

موسكو (أ ش أ)

قال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرى التقنى دميترى شوجايف، اليوم الاثنين، إن المشروع الروسى - الهندى المشترك لتصميم الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة مُجمد لكن هناك احتمالية لاستئناف المحادثات حول هذا الموضوع فى المستقبل.

وأعرب شوجايف -فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- عن أمل بلاده فى توقيع عقود بيع روسيا منظومة "أس- 400" للدفاع الجوى للهند ومشروع فرقاطات 11356 فى أكتوبر المقبل وسيكون مثاليًا للتوقيع حيث من المقرر أن تعقد القمة الروسية- الهندية فى هذا الوقت.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على كل النواحى التقنية والاقتصادية للعقود.

وأضاف مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرى التقنى أن روسيا خفضت السعر النهائى لمنظومة "أس- 400" بالأخذ فى الاعتبار الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا، مضيفًا أن "الهند شريك استراتيجى لنا ولذلك أخذنا فى الاعتبار رغبات شركائنا وقدمنا لهم تخفيضات معينة".

ووفقا لتصريحات سابقة لمصادر، فإن تكلفة عقد توريد منظومة "أس- 400" إلى الهند كانت تبلغ 6.5 مليار دولار أمريكى.