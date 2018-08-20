موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ملايين الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها وقوف ملايين الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

ملايين الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم

اكتست منطقة عرفات باللون الأبيض بعدما زحف ملايين الحجاج إليها لأداء الركن الأعظم فى الحج بالوقوف على عرفة تأسياً بالنبى صلى الله عليه وسلم.

وزيرة الصحة تراجع خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى وتتفقد هيئة الإسعاف

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا فى غرفة أزمات الوزارة لمراجعة خطة تأمين احتفالات الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك.

شاهد فى دقيقة.. أعداد ساحات صلاة عيد الأضحى والضوابط الخاصة بها

أنهت وزارة الأوقاف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز ساحات العيد التى بلغ عددها 5813 ساحة، من خلال تخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة، وعدم السماح لأحد باعتلاء منبر الخطابة بساحة من ساحات العيد دون تصريح.

وزير الطيران يتابع استعدادات المطارات لاستقبال أجازة عيد الأضحى المبارك

وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، واطمأن على المخطط المعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالمطارات المصرية، خاصة مطارات الجذب السياحى والتى تشهد كثافة فى حركة الطائرات والركاب الوافدين لقضاء إجازة العيد.

بث مباشر لخطبة يوم عرفة من مسجد نمرة

يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرلخطبة يوم عرفة لضيوف الرحمن من مسجد نمرة، بعدما جاءوا من كل حدب وصوب لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج، حيث تتعالى الأصوات بالدعاء والتضرع للمولى عز وجل.

فيديو.. بث مباشر من عرفات لتوافد الحجاج على مسجد نمرة

توافد حجاج بيت الله الحرام لمسجد نمرة لأداء صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً حيث يعد مسجد نمرة، من أهم المعالم في مشعر عرفات.

الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدى عن الحجاج المصريين من أسر شهداء الجيش والشرطة

تكفل خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنفقات الهدى لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 5400 حاج وحاجة ينتمون لـ95 دولة من مختلف قارات العالم.

وزيرة الصحة تعلن توفير المخزون الاستراتييجى من أدوية الطوارئ بالمستشفيات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توفير المخزون الإستراتيجى من أدوية الطوارئ والأدوية الحيوية بالإضافة إلى أكياس الدم مشيرة إلى أنه سيتم تزويد جميع المستشفيات الجامعية باحتياجاتها من أدوية الطوارئ، وأكياس الدم حتى المستشفيات الخاصة.

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع قوات إيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية..صور

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع القوات البحرية الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية فى نطاقى الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

الحجاج يؤدون صلاتى الظهر والعصر قصرا وجمعا بمسجد نمرة

يؤدى حجاج بيت الله الحرام، بعد قليل، صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بمسجد نمرة، من أهم المعالم فى مشعر عرفات.

مصر للطيران تسير 200 رحلة داخلية للمدن السياحية فى عيد الأضحى

أعلنت شركة مصر للطيران بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تسيير 200 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان ومرسى علم، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 أغسطس 2018.

الأرصاد: طقس أول أيام العيد حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

صور.. الزراعة تواصل مكافحة النمل الأبيض خلال إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمكافحة حشرة النمل الأبيض والحد من أضرارها فى كل محافظات الجمهورية، خاصة محافظات جنوب الوادى، نظراً لزيادة الإصابة بها نتيجة للظروف البيئية الملائمة لنشاط الحشرة وأن أعمال المكافحة تقوم بها الوزارة بالمجان للقرى الفقيرة.