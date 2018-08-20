مكافحة مخدرات بلبيس تحبط ترويج كيلو هيروين فى عيد الأضحى

الشرقية-فتحية الديب

ألقى مكتب مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، اليوم، القبض على 3 عاطلين، قبل ترويجهم كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو هيروين، فى عيد الأضحى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية، للمقدم عمرو على، رئيس مكافحة مخدرات بلبس، عن قيام 3 عاطلين بجلب كمية من الهيروين، لترويجها فى عيد الأضحى، وبعد التحريات وصحة المعلومات.

تمكنت مأمورية قادها المقدم عمرو على، وقوة من المكتب، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، وتم ضبط كل من "ياسر ص " 38 سنة و"أحمد ص" 24 سنة و"عيد س" 25 سنة عاطلين ومقيمين نخل شمال سيناء، ولهم محل إقامة بمنطقة أبو سمران مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث تم عمل كمين لهم أثناء قيامهم بممارسة نشاطهم بالطريق الإقليمى، بالقرب من إحدى المصانع، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين تقدر بحوالى كيلو هيروين، ومبلغ مالى، وسلاح نارى بندقية خرطوش، و6 طلقات، وميزان حساس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8310 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2018.