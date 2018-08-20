مفتى أوكرانيا يترأس بعثة بلاده و"العالم الإسلامى" تنقل 500 عالم إلى عرفات

يتابع الشيخ أحمد تميم مفتى أوكرانيا، توجيه حجاج بلاده فى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

ويتولى مفتى أوكرانيا إفتاء الحجيج ووعظهم خلال تواجده كأعلى مسئول وعالم دين فى مكة المكرمة منذ أمس الأحد.

ويتوجه حاليا حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات للوقوف بجبل عرفة كونه الركن الأكبر والأساسى فى الحج، حيث يرافق بعثة الحج المصرية 60 إماما بالأوقاف لتوجيه الحجاج.

وتباشر رابطة العالم الإسلامى عملها فى تصعيد 500 عالم ومفتى ومفكر تستضيفهم على برنامجها لحج هذا العام، ويقلون حاليا أتوبيسات مجهزة خصيصا لنقل حجاج بيت الله الحرام من مقرها الكائن فى منطقة منى والمشاعر يرافق حجاجها قيادات الرابطة ومسئولى الرعاية والتوجيه والوعظ والإعلام والإدارة.