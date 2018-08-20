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مغادرة أكثر من 8 آلاف راكب على متن 114 رحلة مصرية من مطار القاهرة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:03 ص
مغادرة أكثر من 8 آلاف راكب على متن 114 رحلة مصرية من مطار القاهرة مطار القاهرة ـ صورة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى الأحد مغادرة 8 آلاف و518 راكبا مصريا واجنبيا متوجهين للمدن الداخلية المصرية والعواصم العربية والعالمية على متن 114 رحلة دولية وداخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران. 
 
 
وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة سيرت 83 رحلة دولية وتجارية، و31 رحلة داخلية متجهة إلى المطارات الداخلية، وشهدت معظم الرحلات انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر. 
 
وقامت فرق العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 

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