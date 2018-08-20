معلومات مجلس الوزارء تخصص رقم 16528 لشكاوى المواطنين فى عيد الأضحى

كتب كريم كشك

قال زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، لمجلس الوزراء، إن المركز يتعاون مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، والتى ستكون بوضع الاستعداد لاستقبال أى طوارئ تقع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف عبد التواب، فى تقرير مصور مع الإعلامى كمال ماضى، ببرنامج "الحياة فى مصر"، والمذاع عبر "الحياة"، مساء أمس الأحد، أنه تم تخصيص رقم الخط ساخن - 16528 - لتلقى آية شكاوى من المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار 24 الساعة.

وأكد رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه سيتم استقبال اتصالات المواطنين على الفور، وتوصيلهم بالجهات المسئولة، والمختصة بمفاد الشكوى، للتعامل معها.