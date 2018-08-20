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مصرع صاحب محل مبيدات وإصابة طفلة سقطت من أعلى سيارة نقل فى المنوفية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:54 ص
مصرع صاحب محل مبيدات وإصابة طفلة سقطت من أعلى سيارة نقل فى المنوفية إسعاف - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى صاحب محل مبيدات مصرعة إثر إصابته بحالة تسمم نتيجة لتناولة الطعام دون غسل يدة بعد ممارسة عملة، بدائرة مركز تلا، كما أصيبت طفلة بإصابات متفرقة إثر سقوطها من أعلى سيارة نقل بطىء بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. 
 
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد استقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ا .ر. م" 42 سنة صاحب محل مبيدات ومقيم طريق كفر الشيخ سليم دائرة مركز تلا، مصابا بحالة تسمم وحالته العامة غير مستقرة وتوفى متأثرا بإصابته. 
 
وبسؤال كل من شقيقه "ا" 37 سنة محامى و "س .ك"  50 سنة شيخ الناحية أفادا بمضمون ما جاء بأقوال المصاب  ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4759  إدارى تلا  لسنة 2018،  كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
على الجانب الآخر استقبلت مستشفى الباجور العام الطفلة "س .ن. ع"  4 سنوات ومقيمة قرية شبرا زنجى دائرة المركز مصابة بجرح قطعى بالبطن والكبد وتهتك بالطحال واستئصاله.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال كل من والدها 43 سنة فلاح، والدتها "ر .ع" 33 سنة ربة منزل، قررا  أنه أثناء لهو الطفلة على عربة نقل بطيئ سقطت من أعلاها وحدثت إصابتها ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13044  جنح مركز الباجور لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 

 


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