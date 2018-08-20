مصرع صاحب محل مبيدات وإصابة طفلة سقطت من أعلى سيارة نقل فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى صاحب محل مبيدات مصرعة إثر إصابته بحالة تسمم نتيجة لتناولة الطعام دون غسل يدة بعد ممارسة عملة، بدائرة مركز تلا، كما أصيبت طفلة بإصابات متفرقة إثر سقوطها من أعلى سيارة نقل بطىء بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد استقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ا .ر. م" 42 سنة صاحب محل مبيدات ومقيم طريق كفر الشيخ سليم دائرة مركز تلا، مصابا بحالة تسمم وحالته العامة غير مستقرة وتوفى متأثرا بإصابته.

وبسؤال كل من شقيقه "ا" 37 سنة محامى و "س .ك" 50 سنة شيخ الناحية أفادا بمضمون ما جاء بأقوال المصاب ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4759 إدارى تلا لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.