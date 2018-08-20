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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:37 م
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مصرع سائحين عراقيين غرقا وفقدان آخر شمال إيران

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:25 م
مصرع سائحين عراقيين غرقا وفقدان آخر شمال إيران الشرطة الإيرانية ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)
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أعلن رئيس هيئة الغوص وإنقاذ الغريق فى محافظة مازندران شمال إيران مصرع سائحين عراقيين غرقا وفقدان آخر فى مدينة (رامسر)، المطلة على بحر قزوين.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن الهيئة قولها إن 4 سياح عراقيين كانوا يسبحون فى منطقة سنك جين فى مدينة (رامسر) السياحية عصر أمس غرقوا بسبب الأمواج العاتية فيما تم إنقاذ واحد منهم.

وأضافت أن العراقيين مارسوا السباحة دون الالتفات إلى إرشادات المنقذين التى حذرت من خطورة السباحة فى البحر بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أنه تم إنقاذ شخص واحد من الموت المحقق وإحالته لمستشفى مدينة (رامسر)، فيما انتشلت جثتين وتتواصل الجهود للعثور على الشخص الثالث المفقود.

 


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