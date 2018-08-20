مستشفيات الشرطة توقع الكشف الطبى على 117 مريضا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

تواصل وزارة الداخلية تفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر ومستشفى الشرطة بالإسكندرية بتوقيع الكشف الطبى على 117 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال الرعاية الطبية.
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