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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:41 م
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مستشفيات الشرطة توقع الكشف الطبى على 117 مريضا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:17 م
مستشفيات الشرطة توقع الكشف الطبى على 117 مريضا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تواصل وزارة الداخلية تفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم.

 

وقام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر ومستشفى الشرطة بالإسكندرية بتوقيع الكشف الطبى على 117 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

 

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال الرعاية الطبية.


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