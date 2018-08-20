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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:01 ص
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مركز حقوقى فلسطينى يطالب المجتمع الدولى باتخاذ خطوات لوقف انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:00 ص
مركز حقوقى فلسطينى يطالب المجتمع الدولى باتخاذ خطوات لوقف انتهاكات الاحتلال عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/
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طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة، بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى لإجبارها على احترام القانون الدولى الإنساني.

وأكد المركز فى تقريره بعنوان "فليتوقف استهداف الطواقم الطبية"، على ضرورة وقف أى محاولة لتسييس قضايا حقوق الإنسان والتحلى بالجرأة الأخلاقية فى التعامل مع سلطات الاحتلال، لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التى أسهمت فى استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والمنظمة لقواعد القانون الدولي.

كما دعا المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار الذى تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلى على غزة، الذى يشكل عقابا جماعيا ويدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، لاسيما مستوى الخدمات الصحية الأمر الذى يشكل واحدا من أهم التحديات التى تواجه حقوق الإنسان، وتحد من قدرة الطواقم الطبية ومراكز الاستشفاء على تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة.

وأوصى المركز على ضرورة تعزيز التعاون الدولى فى مجال حل المشكلات المعقدة التى يعانى منها السكان فى قطاع غزة، مبينة بأنها انعكاس طبيعى للمشكلات السياسية القائمة، وتجسيدا لعجز المجتمع الدولى عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفرض احترام قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان فى هذه المنطقة من العالم.

كما طالب الوكالات والمنظمات المتخصصة بتقديم أشكال الدعم والإسناد للقطاع الصحي، ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمصابين والمرضى فى غزة، الذى يجمع الخبراء والمختصين وآليات الأمم المتحدة على كونه أراضى محتلة.

وتناول التقرير أيضا الانتهاكات التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الطواقم الطبية أثناء محاولاتهم إسعاف ونقل المصابين والجرحى خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى فى قطاع غزة فى الفترة الممتدة من 30 مارس حتى 12 أغسطس 2018.

كما يهدف إلى تسليط الضوء على استهداف أفراد الطواقم الطبية ومعاناتهم الشديدة خلال محاولاتهم القيام بواجبهم الإنسانى فى إسعاف وإخلاء الجرحى من الميدان.

 


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