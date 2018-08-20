مدير بيطري الفيوم يوضح كيفية إختيار الأضحية

الفيوم – رباب الجالي

قال الدكتور موسي سليمان مدير عام الطب البيطري بمحافظة الفيوم في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك عدة شروط يجب توفرها في الأضحية السليمة من الناحية الصحية ولابد من مراعاة هذه الشروط عن إختيار الأضحية.

ولفت مدير عام الطب البيطري بمحافظة الفيوم ،إلى أن هناك فحص بالنظر يتمثل في أن يكون صوف الأضحية ناعم الملمس ونظيف وليس باهتا ، وأن تكون الرأس مرفوعة لأعلي وليست متدلية للأرض ، وأن تكون العين لامعة وبراقة وليس بها إصفرار ولا إحمرار أن تكون الأضحية خالية من أية إفرازات أو إلتهابات في الأنف واللسان والفم، أن يكون التنفس طبيعيا ولا يوجد سعال، أن يكون نشيط الحركة والشهية مفتوحة ، أن تكون الأرجل مستقيمة وقوية.