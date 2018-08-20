محافظ كفر الشيخ يحذر من التعديات على الأراضى خلال إجازة العيد

كفر الشيخ – محمد سليمان

أنهى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، استعدادات عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن خلال أيام العيد، مقدما التهنئة لأبناء المحافظة.

ونشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير أسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، لبيع اللحوم الحمراء بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، محذراً من التهاون فى إزالة التعديات على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإزالة التعديات فى حينها.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف؛ لاستقبال أى حالات مرضية، والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف مع وقف الإجازات بالنسبة لمفتشى التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على محلات الجزارة، والأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أوضح المحافظ، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ، لمدير الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية؛ لمواجهة أى طوارئ تحدث أثناء العيد، كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتواجد نوبتجيه بالمركز الرئيسى بالشركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً، وتواجد نوبتجيه كيميائى وفنى بالمركز الرئيسى وأخرى لكل محطة على مدار الـ 24 ساعة، وتواجد مشرف فنى وطاقم صيانة لكل محطة وسيارة طوارئ ومهمات ومعدات، وأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة.

ووجّه محافظ كفر الشيخ أيضاً، لرئيس الشركة القابضة للكهرباء بالعمل بنظام الورديات لجميع العاملين على مدار الـ24 ساعة مع وجود وردية من الإدارة العليا بقطاعات الشركة، وتجهيز المخازن بإدارات الشركة بكافه المهمات المطلوبة وتجهيز كافة الهندسات بالسيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية، وتجهيز وحدات الطوارئ (الديزل) ومحولات متنقلة على مقطورات بالمناطق الهامة وخاصة المرافق والمستشفيات.

وكلّف محافظ كفرالشيخ، رئيس مدينة مصيف بلطيم بالاهتمام بالشواطئ وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول حفاظاً على رواد المصيف، واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترات العيد.

وحذر المحافظ من استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، وحظر إقامة أى ساحات بعيد الأضحى تنتمى لأى فصائل أو قوى سياسية حفاظاً على قدسية العيد والابتعاد نهائيًا بالدين والشعائر الإسلامية عن أى أمور سياسية.

فى سياق متصل، أكد "الفقى" أنه تم الانتهاء من تجهيز 359 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، على مستوى المحافظة، وأن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، على أن يكون بكل مدينة ساحة رئيسية يحضر الصلاة فيها رئيس المدينة، ومدير إدارة الأوقاف، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، مشددًا على الالتزام من قبل المصلين وعدم التجاوز حتى لا يتعرض أى شخص للمساءلة القانونية، مع التنبيه على الأئمة بعمل التوعية الدينية اللازمة قبيل عيد الأضحى المبارك بشأن النظافة وعدم إلقاء بقايا الأضاحى فى الطرقات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع هيئة الإسعاف تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

أضافت وكيل وزارة الصحة، أنه تم التنسيق مع كافة إدارات الشئون الصحية على مستوى المحافظة لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أى من مستشفيات المحافظة.

فيما أوضحت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات بجميع المستشفيات، حيث تم التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية، واستكمال الناقص منها مع وضع كمية احتياطية بالمخازن، للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة، فيما تم تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة، والاستعداد بتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها بالاستعانة بها عند الحاجة.

مع تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنع والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفيه للاشتراطات الصحية طبقا للقرار رقم 685 لسنه 1954 وعمل محاضر للمخالفين، وتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور خالد البراوى، القائم بأعمال مدير عام مديرية الطب البيطرى، استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة لاستقبال الأضاحى اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 أغسطس الحالى، وحتى آخر أيام عيد الأضحى، مع ذبح أضاحى الأهالى والجمعيات الأهلية تحت الكشف والإشراف البيطرى الكامل بدون رسوم، وتواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى أى شكاوى أو بلاغات عن أى حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، بالإضافة إلى تواجد جميع أطباء المجازر وحتى نهاية أول ايام العيد مع عمل نوبتجيات للأطباء باقى أيام العيد، والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر، والتأكد من جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية، وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.