محافظ دمياط : توصيل الانترنت لـ 62 مدرسة ثانوى

دمياط معتز الشربينى

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس إيهاب فكرى مدير عام منطقة اتصالات دمياط أعمال توصيل الانترنت للمدارس الثانوية وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات والذى يهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعلم.

و أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من توصيل الانترنت للمدارس الثانويه والبالغ عددها 62 مدرسة، مشيرا إلى أنه تم توصيل الانترنت إلى غرفة المعلومات بـ47 مدرسة بينما تم توصيل الانترنت إلى السور الخاص بالخمسة عشر مدرسة الأخرى، حيث أضاف أنه جارى الآن العمل بهذه المدارس لتوصيل الانترنت إلى غرفة المعلومات.

و أعلن المحافظ عن نجاح محافظة دمياط فى هذا المشروع، مشيرا إلى كونها أولى محافظات الجمهورية فى الانتهاء من تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم.