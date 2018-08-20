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محافظ القليوبية: وحدة حقوق الإنسان لمتابعة شكاوى المواطنين وحلها

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:26 م
محافظ القليوبية: وحدة حقوق الإنسان لمتابعة شكاوى المواطنين وحلها اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن وحدة حقوق الإنسان المزمع انشاءها فى ديوان عام المحافظه بدأت بالفعل عملها، مشيرا إلى أن مهمة الوحده الجديده هى تفعيل ومتابعة شكاوى المواطنين وتطوير عمل مكتب خدمة المواطنين لتقدم خدمه على أكمل وجه فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

أوضح محافظ القليوبية في بيان، أن الوحده الجديده تستقبل شكاوى المواطنين وتفحصها وتقدم جميع الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وتقوم بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المحافظة ووضع خطة سنوية للتدريب فى مجال حقوق الإنسان.

أشار المحافظ إلى أن الاهتمام بمصلحة المواطن هى أولى اهتمامات القيادة السياسية و إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى مختلف المحافظات سيسهم بشكل كبير فى سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها وسيلجأ إليها المواطن فى حالة تعرضه لأى مشكله، مضيفا أن وزارة التنمية المحلية سوف تشرف وتراقب على هذه الوحدات لمحاسبة المقصرين فى حل مشكلات المواطنين أو التأخير فى الرد عليها.

 

 

 

 

 


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