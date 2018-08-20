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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:40 م
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محافظ القاهرة يهدد بغلق أى مرسى نيلى يشهد ازدحاما فى العيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:27 م
محافظ القاهرة يهدد بغلق أى مرسى نيلى يشهد ازدحاما فى العيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - تصوير أشرف فوزى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه وجه بمراجعة اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالأتوبيس النهرى، وغلق أى مرسى يشهد ازدحاما لمنع حدوث أى حادث يعكر الصفو العام.
 
وأضاف محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، على هامش جولته بمجزر المنيب اليوم الإثنين، أن المحافظة حذرت المواطنين من الذبح فى الشوارع وخارج المجازر، خاصة أن المجازر تفتح أبوابها بالمجان خلال أيام العيد، لعدم تلويث البيئة، والحفاظ على نظافة الشوارع.
 
وأشار المحافظ إلى أنه وجه بمنع الذبح فى الشوارع وعمل محاضر بيئة للمواطنين المخالفين، قائلا أنه لا يفضل تغريم المواطنين خلال العيد مناشدهم بالالتزام بالقانون، وأن الأضحية عندما تذبح فى المجزر يتم الكشف عليها وتتأكد من خلوها من الأمراض على عكس الذبح فى الشارع تماما.
 
وأكد المحافظ أنه تم التوجيه على هيئة النظافة بتوفير فرق عمل تشمل سيارات فنطاس محملة بالمياه وأخرى محملة بالرمال لتنظيف مخلفات الذبح فى بعض الشوارع وغسيل الشوارع بعد ذلك.

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