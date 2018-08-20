video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين ويسأل عن أسعار اللحوم

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:56 م
محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين ويسأل عن أسعار اللحوم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق
تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مجزر البساتين، لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.
 
واطمأن المحافظ على إجراءات الذبح والكشف على الذبائح وكيفيه التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين حول أسعار اللحوم الضأن قبل الذبح وبعد الذبح.
 
وطالب المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريا وداخليا، كما تفقد المحافظ أقسام المجزر ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أول بأول حتى لا تسبب انسداد فى شبكات الصرف الصحى.
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، وإبراهيم عسقلانى مدير تموين القاهرة، الدكتور سيد عبيد مدير الطب البيطرى بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يطالب بائعى المجمعات الاستهلاكية بالمنيل بحسن معاملة المواطنين

القاهرة

اخبار القاهرة

المجمعات الاستهلاكية

العيد

مجزر البساتين

المجزر




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة