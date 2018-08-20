محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين ويسأل عن أسعار اللحوم

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - تصوير أشرف فوزى

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مجزر البساتين، لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ على إجراءات الذبح والكشف على الذبائح وكيفيه التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين حول أسعار اللحوم الضأن قبل الذبح وبعد الذبح.

وطالب المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريا وداخليا، كما تفقد المحافظ أقسام المجزر ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أول بأول حتى لا تسبب انسداد فى شبكات الصرف الصحى.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، وإبراهيم عسقلانى مدير تموين القاهرة، الدكتور سيد عبيد مدير الطب البيطرى بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.