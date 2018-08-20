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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:47 م
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محافظ السويس: 65 ساحة لاداء صلاة عيد الأضحى المبارك

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:08 م
محافظ السويس: 65 ساحة لاداء صلاة عيد الأضحى المبارك اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس - سيد نون
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قال  اللواء أحمد حامد محافظ السويس، انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال صلاة عيد الاضحى المبارك في احياء السويس الخمسة .

وأوضح محافظ السويس خلال اجتماعه برؤسا الاحياء،  أن تم تجهيز عدد 65 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام اساسى وأخر احتياطي باجمالى 130 امام أساسي واحتياطي  بالإضافة الى الساحة الخالدين التي من المقرر ان يؤدى محافظ السويس صلاة عيد الفطر بها والتى  تضم القيادات التفيذية والشعبية.

واكد احمد حامد،  انه تم التنسيق مع رؤساء الاحياء وجهاز التجميل والنظافة من اجل تجهيز ساحات على مستوى احياء السويس الخمسة

 

 
 
 
 
 

 


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