محافظ السويس: 65 ساحة لاداء صلاة عيد الأضحى المبارك

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال صلاة عيد الاضحى المبارك في احياء السويس الخمسة .

وأوضح محافظ السويس خلال اجتماعه برؤسا الاحياء، أن تم تجهيز عدد 65 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام اساسى وأخر احتياطي باجمالى 130 امام أساسي واحتياطي بالإضافة الى الساحة الخالدين التي من المقرر ان يؤدى محافظ السويس صلاة عيد الفطر بها والتى تضم القيادات التفيذية والشعبية.

واكد احمد حامد، انه تم التنسيق مع رؤساء الاحياء وجهاز التجميل والنظافة من اجل تجهيز ساحات على مستوى احياء السويس الخمسة



