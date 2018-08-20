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محافظ البحيرة تقرر صرف إعانة عاجلة 5 ألاف جنيه لأسر ضحايا حادث رشيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:54 م
محافظ البحيرة تقرر صرف إعانة عاجلة 5 ألاف جنيه لأسر ضحايا حادث رشيد محافظ البحيرة
البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة
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نعت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أهالى شهداء العمل المدنى وهما السائق عطية عبد الفتاح ماجد ومحمد عبد الفتاح ماجد أثر الحادث أثناء عملهم على سيارة الكسح شفط المياه من المنازل حيث سقطا بغرفة الصرف العمومية بشارع البحر أمام مبنى الموارد المائية والرى.
 
ومن جانبها، وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بصرف إعانة عاجلة 5000 جنيه لأسرالضحايا، كما وجهت تعليماتها للمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بسرعة التوجه إلى مدينة رشيد والتأكيد من صرف إعانة عاجلة وسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالضحايا. 

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