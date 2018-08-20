محافظ أسيوط : تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات وإلغاء أجازات القيادات التنفيذية

أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على جاهزية كافة الحدائق والمنتزهات والعبارات النهرية بالمحافظة وفتحها أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأصدر تعليماته بإلغاء الأجازات للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة خلال أيام العيد مع التأكيد على تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة المرافق والخدمات والتصدى بكل قوة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء أمام الموطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أى إشغالات خلال الأجازة وإزالتها فورًا مشددا عل ضرورة تواجد طاقم إدارى وفنى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية.

وقال محافظ أسيوط فى بيان إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات برئاسة أحد المسئولين بكل جهة ممن تتوافر لديه القدرة على التصرف فى مواجهة المشكلات والأحداث الطارئة واتخاذ اللازم بشأنها وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة فور وقوعها.

وكان المحافظ قد كلف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال نظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول والاهتمام بجمال الحدائق والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء مع الرى المستمر لها حفاظاً على نضارتها ورونقها.

كما شدد على رؤساء المراكز ومسئولى مشروع العبارات النهرية بضرورة الاستمرار فى أعمال الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل لكل وحدة قبل تحركها والتأكد من توافر كافة احتياطات السلامة والآمان والالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيا بأى زيادة فى أعداد الركاب حفاظاً على أرواح المواطنين منوها أنه تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لنشر فرق الإنقاذ المختلفة خلال أوقات الرحلات فضلاً عن التنسيق مع الصحة والأمن لنشر سيارات الاسعاف والمطافئ خارج الحدائق تحسباً لأى طارئ.