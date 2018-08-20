video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال جولة تفقدية بأبو سمبل..

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير مستشفى أبو سمبل بتكلفة 8.5 مليون جنيه

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:14 م
محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير مستشفى أبو سمبل بتكلفة 8.5 مليون جنيه محافظ أسوان يتفقد اعمال تطوير مستشفي ابو سمبل بتكلفة 8.5 مليون جنيه
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
أجرى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، جولة ميدانية داخل مدينة أبو سمبل السياحية، شملت العديد من المواقع الخدمية والمرافق العامة والميادين، بداية من المطار وحتى منطقة المعبد بطول 5 كم،  تابع خلالها خطة تطوير مستشفى أبو سمبل الدولة كمرحلة ثانية، والتى تصل تكلفتها إلى 8.5 مليون جنيه منها 6 ملايين جنيه للمنشآت، والتى تشمل إنشاء مطبخ ومطعم ومغسلة وغرفة تعقييم، بجانب 2.5 مليون جنيه للمعدات والأجهزة الطبية ومنها ماكينة عيادة أسنان و2 جهاز تعقييم وجهاز سنتر فيوش لتحليل الدم.
 
 
كما وجه حجازى، خلال جولته بمنطقة معبد أبو سمبل، العاملين بالمنطقة على ضرورة الحفاظ على ما تم من مكتسبات ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة الشاملة، التى شهدتها مدينة أبو سمبل السياحية بالكامل خلال العام الماضى، بتكلفة وصلت لنحو 250 مليون جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مكلفاً رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة العامة، واستكمال أعمال التطوير والتجميل على الوجه الأكمل، مع ترميم الطرق الداخلية.
 
 
وتفقد المحافظ، مدى انتظام عمل محطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، والتى تصل طاقتها إلى 250 لترا / ثانية، كما تفقد المدرسة الثانوية الفنية المشتركة للتمريض بطاقة 3 فصول وبإجمالى 72 طالبا وطالبة، وأيضاً مدرسة أبو سمبل السياحية الثانوية المشتركة بطاقة 12 فصلا دراسيا.
 
 
وتأكد ايضا من مدي جاهزية منظومة العمل بمجازر ذبح المواشى، حيث تفقد مجزر المدينة والذى يقع على مساحة 200 م2 ويعمل بمتوسط طاقة 200 رأس ماشية فى اليوم، موجهاً بإستمرار أعمال النظافة العامة والصيانة الدورية وتوافر كافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان إنتظام العمل بها بالشكل المطلوب حيث يأتى مجزر المدينة من ضمن 3 مجازر حكومية وخاصة، على مستوى مدينة أبو سمبل تستقبل نحو 76 ألف رأس من الماشية الواردة من دولة السودان الشقيق خلال العام ويتم توزيعها على مختلف محافظات الجمهورية .
 
received_508494416242497
 

received_694784214221312
 

received_782553368586457
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسوان يبحث مع مديرية الزراعة كيفية الحد من انتشار النمل الأبيض

اخبار مصر

اخبار محافظات اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

مدينة ابو سمبل




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة