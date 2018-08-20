محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير مستشفى أبو سمبل بتكلفة 8.5 مليون جنيه

أسوان ندى سليم

أجرى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، جولة ميدانية داخل مدينة أبو سمبل السياحية، شملت العديد من المواقع الخدمية والمرافق العامة والميادين، بداية من المطار وحتى منطقة المعبد بطول 5 كم، تابع خلالها خطة تطوير مستشفى أبو سمبل الدولة كمرحلة ثانية، والتى تصل تكلفتها إلى 8.5 مليون جنيه منها 6 ملايين جنيه للمنشآت، والتى تشمل إنشاء مطبخ ومطعم ومغسلة وغرفة تعقييم، بجانب 2.5 مليون جنيه للمعدات والأجهزة الطبية ومنها ماكينة عيادة أسنان و2 جهاز تعقييم وجهاز سنتر فيوش لتحليل الدم.

كما وجه حجازى، خلال جولته بمنطقة معبد أبو سمبل، العاملين بالمنطقة على ضرورة الحفاظ على ما تم من مكتسبات ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة الشاملة، التى شهدتها مدينة أبو سمبل السياحية بالكامل خلال العام الماضى، بتكلفة وصلت لنحو 250 مليون جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مكلفاً رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة العامة، واستكمال أعمال التطوير والتجميل على الوجه الأكمل، مع ترميم الطرق الداخلية.

وتفقد المحافظ، مدى انتظام عمل محطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، والتى تصل طاقتها إلى 250 لترا / ثانية، كما تفقد المدرسة الثانوية الفنية المشتركة للتمريض بطاقة 3 فصول وبإجمالى 72 طالبا وطالبة، وأيضاً مدرسة أبو سمبل السياحية الثانوية المشتركة بطاقة 12 فصلا دراسيا.

وتأكد ايضا من مدي جاهزية منظومة العمل بمجازر ذبح المواشى، حيث تفقد مجزر المدينة والذى يقع على مساحة 200 م2 ويعمل بمتوسط طاقة 200 رأس ماشية فى اليوم، موجهاً بإستمرار أعمال النظافة العامة والصيانة الدورية وتوافر كافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان إنتظام العمل بها بالشكل المطلوب حيث يأتى مجزر المدينة من ضمن 3 مجازر حكومية وخاصة، على مستوى مدينة أبو سمبل تستقبل نحو 76 ألف رأس من الماشية الواردة من دولة السودان الشقيق خلال العام ويتم توزيعها على مختلف محافظات الجمهورية .