مجهول يطلق النيران على حملة تنفيذ قرار إزالة مبنى بأرض زراعية فى رشيد

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تعرض رجال الوحدة المحلية برشيد إلى إطلاق النيران من أحد الأشخاص أثناء تنفيذ قرار إزالة أحد المنازل المبنية على أرض زراعية بقرية برج رشيد بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أشرف عوض مأمور مركز شرطة رشيد، بأنه أثناء قيام حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، والقوة المرافقة من المركز، بتنفيذ قرار إزالة السملات بمنزل مبنية على الأرض الزراعية بقرية برج رشيد، حدث إطلاق نار لمحاولة وقف الإزالة، دون حدوث إصابات.

ومن جانبه، قال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة رشيد، أنه أثناء قيام الوحدة المحلية بتنفيذ قرار الإزالة على أرض زراعية، حدث إطلاق نار، مشيرًا إلى وجود خلافات بين صاحب قرار الإزالة وجيرانه، وأن الشرطة تتولى مسؤولية محاولة ضبط المتهم بإطلاق النار.

وأوضح غطاس، أنه تم الانسحاب من الموقع بعد تنفيذ قرار الإزالة، وتواصل الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة برشيد برئاسة العميد أشرف عوض، مأمور المركز التحريات للتوصل للشخص الذى قام بإطلاق النار على الحملة وضبطه.