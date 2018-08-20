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مباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط عامل فى تجارة العملة بالقاهرة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:00 ص
مباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط عامل فى تجارة العملة بالقاهرة عملات أجنبية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط، ضباط مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعامل تخصص فى الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الأموال والعملات المضبوطة وإيداعها خزينة البنك المركزى المصرى، وفقا للكتاب الدورى للنائب العام. وأمرت النيابة بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما تمكن رجال قسم شرطة عابدين فى الإيقاع بأحد الأشخاص المتهمين بالاتجار فى العملة، وذلك بعد ورود معلومات لرجال المباحث تفيد قيام المتهم بالتردد على الكثير من الأماكن للاتجار بالعملة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عابدين تواجد أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد وبحوزته مبالغ مالية من النقد الأجنبى بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه "مصطفى.س" 34 سنة عامل، ومقيم أوسيم -جيزة "دون السوابق"، حال تواجده بشارع عدلى.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 3604 دولارات أمريكية، و6017 يورو، و7050 جنيها مصريا، و500 ريال سعودى، و4750 دولارا كنديا، 700 درهم مغربى، هاتف محمول، وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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