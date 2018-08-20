ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

كتب إسلام جمال

استمراراً لدوره، كناشط بيئى ومجتمعى ملتزم، حرص النجم الأمريكى، ليوناردو دى كابريو، على دعم وترويج اليوم العالمى لإنسان الغاب.

ويدعم دى كابريو بالتعاون مع منظمة الصندوق العالمى للطبيعة، وهى منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة، وكذلك جمعية علم الحيوان فى فرانكفورت، لحماية ودعم 30 موطناً من التلال لإنسان الغاب.

كذلك يهدف التعاون المشترك، للحفاظ على أكبر كتلة متبقية من الغابات المطيرة الاستوائية ذات الأراضى المنخفضة والتى أكسبتها سومطرة بإندونيسيا.

جدير بالذكر أن إنسان الغاب، يعيش النوع الأصلى منه فى جنوب تابانولى فى جزيرة سومطرة التابعة لإندونيسيا.