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للإبلاغ عن الإرهابيين والمتحرشين..أرقام تهمك للتواصل مع "الداخلية" خلال العيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:22 م
للإبلاغ عن الإرهابيين والمتحرشين..أرقام تهمك للتواصل مع "الداخلية" خلال العيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتبت : دينا الحسيني
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قامت قطاعات وزارة الداخلية بتفعيل أرقاماً ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين خلال أيام العيد تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية ، وذلك للتيسير علي المواطنين لسرعة تلقي بلاغات المواطنين عن العناصر الإرهابية وتجار وحائزي الأسلحة والمواد المخدرة وكل ما يخل بالأمن العام، والإبلاغ عن حالات التحرش ومضايقات الفتايات ، والإبلاغ عن مخالفات التموين، والحرائق والعثورعلي أجسام غريبة، وحوادث الطرق السريعة .

و خصص قطاع الأمن الوطني أرقام طواريء لتلقي بلاغات الأهالي ضد العناصر الإرهابية وأماكن تجمعاتهم على مستوى المحافظات، أو أماكن مخازن يشتبه في استخدامها من قبل تلك العناصر المتطرفة لتخزين مواد متفجرة أو أسلحة أو أماكن عقد لقاءاتهم السرية بالمحافظات.

 وخصص القطاع، أرقام ساخنة للتواصل مع المواطنين لتلقى كافة البلاغات التي تمثل تهديدا للأمن الداخلي للبلاد مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات المبلغين  والأرقام هي 22647000 - 22646000 – 22645000 .

كما فعلت الإدارة العامة للحماية المدنية خطوط الطواريء  تلقي البلاغات على الرقم الساخن 180 على مستوي الجمهورية لسرعة التواصل مع المواطن  لتلقي بلاغات الحرائق وبلاغات العثور علي مواد متفجرة أو أجسام غريبة.

كما خصص قطاع الأمن العام أرقاماً ساخنة للإبلاغ عن المطلوبين أمنياً ، والهاربين من أحكام ، وتجار وحائزي الأسلحة النارية ، وتجار بيع المواد المخدرة ، وكل ما يخل بالأمن العام   0224888888 – 0224884500 .

وحدد قطاع حقوق الإنسان الأرقام التالية لتلقى بلاغات المعاكسات والتحرش وهى 01126977222 – 01126977333 – 01126977444.

وقامت شرطة التموين بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين في حال إحتكار السلع الغذائية ، أو زيادة الأسعار للسلع ، أو المواد البترولية ، والسلع المدعمة ، وتهريب الدقيق ، ومصانع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية الغير مرخصة والأرقام هي  0227920208  - 0224060800- 0224060801- 0224060802 – 0224060803- 0224060804

كما خصصت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الأرقام الساخنة  للمساعدة في حالات الطواريء على الطرق السريعة  والإبلاغ عن أي معوقات مرورية على الطرق ناتجة عن حوادث أو اعطال سيارات وسط انتشار الخدمات المرورية والأوناش على الطرق.

01221110000 – 0224021233 .

 

 

 


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