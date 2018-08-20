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كهرباء القناة: استشارى "العدادات الذكية" حدد ملاحظات جارى تلافيها

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:52 ص
كهرباء القناة: استشارى "العدادات الذكية" حدد ملاحظات جارى تلافيها محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة مراجعة أى مهمات يتم توريدها لشركات توزيع الكهرباء وعدم استلام أو تركيب أى مهمات إلا بعد التأكد من جودتها ودقتها وفقا للمواصفات التى حددتها الوزارة.


وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء متعاقدة مع استشارى متخصص فى العدادات الذكية لمراجعة العدادات التى يتم توريدها الشركات للتأكد من جودته ودقته، موضحا أنه بعد تركيب 275 عدادا ذكيا فى منطقة العاشر من رمضان بواسطة إحدى الشركات الخاصة وجد الاستشارى الخاص بالمشروع بعض ملاحظات على البرنامج وتم منحهم فرصة حتى سبتمبر القادم لتلافى هذه الملاحظات.


وأشار السيد، إلى أن تعاقد الوزارة مع استشارى متخصص فى العدادات الذكية يأتى من منطلق حرص الدولة على تقديم أفضل منتج للمواطن بدون أى أخطاء، مشيرا إلى أن الـ275 عدادا ذكيا الذين تم تركيبهم تم ربطهم على الشبكة، وجارى تقييمهم من قبل الاستشارى الخاص بالمشروع.
 
 
 
 
 

 


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