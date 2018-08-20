كازاخستان تحظر استيراد البنزين من روسيا لثلاثة أشهر

أستانة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية اليوم الاثنين، أن كازاخستان فرضت حظراً على استيراد البنزين من روسيا إلى كازاخستان عبر السكك الحديدية لمدة ثلاثة أشهر، وسيدخل الحظر حيز التنفيذ فى ال 25 من الشهر الجارى.

وقال المتحدث باسم المكتب الصحفى للوزارة لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "القرار نشر فى 14 أغسطس، وسيدخل حيز التنفيذ فى 25 أغسطس".

وكان وزير الطاقة الكازاخستانى، كانات بوزومبييف، قد أعلن فى وقت سابق، أن فرض حظر مؤقت هو إجراء يهدف لمنع تشكيل فائض فى سوق النفط فى الجمهورية.

ووفقاً لوزارة الطاقة، يرتقب فى عام 2018 إطلاق عمل معامل معالجة النفط الثلاثة بكامل طاقتها، وذلك بعد انتهاء عملية تطويرها.