قيادى بدعم مصر يعد ملف بالصوت والصورة عن وقائع فساد بهيئة الصرف الصحى

كتب محمد مجدى السيسى

قال النائب سمير الخولى الأمين العام المساعد لائتلاف دعم مصر، إنه يعكف الآن على إعداد ملف يضم وثائق بالصوت والصورة، بشأن وقائع فساد بهيئة الصرف الصحى، مؤكدا أن الملف يفسر تراخى رؤساء الهيئات فى المحافظات، وسبب تعطل عدد كبير من المشروعات.

وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك إهمال ممنهج فى الهيئة، لافتاً أنه سيستخدم الأدوات الرقابية المختلفة للقضاء على ذلك الفساد، محذراً هيئة الطرق والكبارى هى الأخرى، من الاعتماد الكلى على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدم القيام بدورها على النحو الأكمل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيقدم الملف إلى ائتلاف دعم مصر، بعد إجازة عيد الأضحى، لفتح نقاش موسع حوله، وإشراك الجهات التنفيذية فى النقاش، لوضع حلول سريعة وناجزة، كون الأمر يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.