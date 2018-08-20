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قطريليكس تكشف تهديد "الحمدين" للحجاج القطريين بالملاحقة القانونية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:57 ص
قطريليكس تكشف تهديد "الحمدين" للحجاج القطريين بالملاحقة القانونية تميم بن حمد
كتبت – شرويت ماهر
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هاجمت صفحة "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، نظام الحمدين، لملاحقته الحجاج القطريين عبر الكويت وعمان قانونيا.

وقالت الصفحة، "واصل النظام القطرى الفجر فى الخصومة عبر تسيس ملف الحج للعام الثانى على التوالى، ووصل الإجرام بعصابة الدوحة إلى تهديد من يريد الحج عبر الكويت وعمان بالملاحقة القانونية".

وأكدت صفحة قطريليكس أن نظام الحمدين أغلق موقع التسجيل للحج أمام القطريين الراغبين فى أداء الفريضة، ووجه سهامه المسمومة تجاه القطريين المسافرين إلى الكويت وعمان حيث أجبرتهم سلطات المطار على توقيع تعهد بعدم السفر للحج، ومن يخالف ذلك يتعرض للملاحقة القانوينة.

 


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